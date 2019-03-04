1.По умолчанию, после выключения автомобиля, головное устройство переходит в спящий режим в течение 25 секунд. Сила потребления тока составляет 4-6 мА. Если в течение 3 дней автомобиль не заводится, то магнитола переходит в состояние полного отключения питания. После 3 дневной стоянки автомобиля, при запуске ГУ происходит перезагрузка. Если после отключения автомобиля не прошло 3 дня, то включение магнитолы происходит в течение нескольких секунд выходом из "спящего режима".

2.В состоянии "спящего режима" энергопотребление ГУ очень низкое, и составляет4-6 мА. К тому же, если снижается электрическое напряжения системы автомобиля, магнитола автоматически переходит из "спящего режима" в полное отключение. Как правило, это происходит на старых автомобилях, или автомобилях с разряженной аккумуляторной батареей.

3.Если Вы хотите чтобы головное устройство каждый раз отключалось полностью, то можете войти в заводские настройки (пароль 168) и в первом разделе отключите "режим сна". При такой настройке после выключения двигателя автомобиля, через 1 минуту устройство перейдет в режим полного отключения, без потребления электроэнергии.

4.После 50 запусков автомобиля, магнитола способна автоматически сделать одну перезагрузку. Тем самым повышается производительность системы после долгой работы.