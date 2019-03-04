Часто задаваемые вопросы
1.По умолчанию, после выключения автомобиля, головное устройство переходит в спящий режим в течение 25 секунд. Сила потребления тока составляет 4-6 мА. Если в течение 3 дней автомобиль не заводится, то магнитола переходит в состояние полного отключения питания. После 3 дневной стоянки автомобиля, при запуске ГУ происходит перезагрузка. Если после отключения автомобиля не прошло 3 дня, то включение магнитолы происходит в течение нескольких секунд выходом из "спящего режима".
2.В состоянии "спящего режима" энергопотребление ГУ очень низкое, и составляет4-6 мА. К тому же, если снижается электрическое напряжения системы автомобиля, магнитола автоматически переходит из "спящего режима" в полное отключение. Как правило, это происходит на старых автомобилях, или автомобилях с разряженной аккумуляторной батареей.
3.Если Вы хотите чтобы головное устройство каждый раз отключалось полностью, то можете войти в заводские настройки (пароль 168) и в первом разделе отключите "режим сна". При такой настройке после выключения двигателя автомобиля, через 1 минуту устройство перейдет в режим полного отключения, без потребления электроэнергии.
4.После 50 запусков автомобиля, магнитола способна автоматически сделать одну перезагрузку. Тем самым повышается производительность системы после долгой работы.
Если после установления Bluetooth соединения не получается перенести контакты телефонной книги на автомагнитолу, для синхронизации Вам необходимо включить данную настройку.
Подавляющее большинство SIM-карт обладают стандартной толщиной, однако в России есть мобильные операторы, карты которых немного потоньше. Скорее всего, Вы используете такую карту, поэтому она неплотно входит в слот и контакт периодически отходит. Способ решения проблемы: попробуйте к SIM карте приклеить кусочек липкой ленты (бумагу, скотч), чтобы добавить ей нужную толщину.
Если Вы столкнулись с какой-либо неразрешимой проблемой, Вы можете попробовать восстановить заводские настройки на устройстве. Нажмите здесь, чтобы посмотреть как это сделать.
Машины некоторых корейских и японских марок изначально снабжены USB 1.1. Однако в комплект ГУ Teyes SPRO входит 3 разъема USB 2.0, поэтому советуем Вам использовать их. Скорость передачи данных USB 2.0 намного выше, чем у 1.1., и, - что самое важное. - регистратор Teyes X5 будет работать с ГУ Teyes только через соединение USB 2.0.
Как переключаться между USB 1.1 и 2.0:
Вы можете в браузере на магнитоле открыть http://spro.teyes.cn/apk/carplay.apk и скачать и установить приложение. Если не удается подключиться, убедитесь, что: 1. На магнитоле в настройках включено USB 2.0; 2. Приложение Carplay обновлено до последней версии.
В последней версии программного обеспечения по умолчанию уже реализована функция пролистывания треков при помощи клавиш руля в сторонних приложениях. Пожалуйста, скачайте последнюю версию ПО.
1. После выключения зажигания ГУ автоматически переходит в спящий режим. При этом, то, что было на экране, сохраняется до следующего включения. Например, перед уходом в спящий режим были включены Яндекс-карты, то после последующего включения ГУ они продолжат работу.
2. Создавая устройство, разработчики в первую очередь думали о безопасности пользователей. Представим такую ситуацию: водитель после включения зажигания хочет немедленно дать задний ход, но из-за автоматически запускающихся приложений переключение ГУ в режим камеры заднего вида задержится, либо будет воспроизводится с помехами. Это может привести к трудностям в управлении автомобилем, поэтому пока что мы решили отказаться от функции автозапуска приложений.
Здравствуте! Все верно, магнитола переходит в спящий режим для того чтобы загрузка происходила быстро (но при этом напряжение аккумуляторной батарее не теряется. Если напряжение опустится, то магнитола автоматически отключится) Эту функцию Вы можете отключить (посмотрите данные фото)
1.Пожалуйста, убедитесь, что в устройстве Вы выбрали верные настройки CUNBUS. Сравните с картинкой (но выберите свою модель):
Как зайти в насторйки CANBUS? Посмотрите обучающий видеоролик: http://sp.teyes.ru/#/can
2.Проверьте по схеме, CUNBUS должен быть подключен в разъем C:
Есть две причины, из-за которых Вы можете столкнуться с подобной проблемой:
1.Проверьте, правильно ли подключен заземлительный провод камеры. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (как на картинке), и замерьте сопротивление. Чем меньше значение, тем лучше.
Сравните с картинкой:
2.Машины некоторых немецких и американских марок при запуске двигателя выдают очень нестабильное напряжение, что ведет к плохой работе камеры заднего вида и мерцанию изображения. Для того, чтобы решить это проблему, Вам необходимо установить волновой фильтр. Свяжитесь с продавцом, и если Ваша машина действительно в нем нуждается, то мы бесплатно отправим Вам волновой фильтр.
Здравствуйте! Вы можете изменить заставку (для этого долго нажимайте на пустом месте на экране) и поставить изображение из галереи обоев или со съемного носителя. Можно установить живын обои. Вы также можете перенести на главный экран необходимые Вам ярлыки. Интерфейс как у MAX CC на SPRO не доступен. Возможно, в будущем появится возможность полностью менять вид главного экран SPRO.
Есть 2 способо решения проблемы:
1. В настройках включите передачу данных по сети интернет для приложения Яндекс-карты
Нажмите здесь, чтобы посмотреть подробности.
http://sp.teyes.ru/down/yandexopen4g.pdf
2. Восстановите заводские настройки
Нажмите здесь, чтобы посмотреть подробности.
1.Чем больше газ, тем сильнее шум в магнитоле - такая проблема встречается у многих магнитол, но далеко не со всеми моделями автомобилей так случается. Для решения проблемы Вам необходимо установить волновой фильтр к плюсовому и минусовому проводам в кабеле питания устройства.
Вы можете связаться с продавцом, и он вышлет Вам волновой фильтр бесплатно.
Пожалуйста, посмотрите на картинку и выберете подключение для Вашей модели машины
Потом также нужно будет выбрать соответствующие настройки CANBUS
Здравствуйте! Qashqai j10 и J11 отличаются. На j10 не нужен CANBUS, нужно лишь произвести определенные настройки в магнитоле и можно пользоваться кнопками руля.
Вы можете посмотреть видео здесь:
http://1251445182.vod2.myqcloud.com/94125dc0vodgzp1251445182/8693b3305285890784320295914/DDRQr9DH8YIA.mp4
Здравствуйте! Вам необходимо провести обужение сенсорных кнопок экрана. Пожалуйста, посмотрите данное видео
Откройте Настройки->Системные настройки->Параметры разработчика. Введите пароль 168. В трех пунктах: Анимация окон, Анимация переходов и длительность анимации - выберете значение 0,5.
Здравствуйте! Если в Вашей машине установлен штаный усилитель, вам необходим CAN BUS. Вам необходимо подключить CANBUS и соединить провод AMP-C. После чего настроить CANBUS. Если в Вашем автомобиле нет штатного услителя, вам не надо производить настройки CANBUS
Когда в настройках выставлены максимальные значения яркости экрана, иногда могут возникать непроизвольные выключения и включения экрана.
В случае обнаружения данной проблемы, установите настройки подсветки экрана в соответствии с данной пошаговой инструкцией.
Данной настройкой необходимо немного уменьшить яркость дисплея.
Автомобили Nissan X-Trail и Qashqai в последнем кузове имеют 3 вида комплектаций. Провода подключения и CanBus для данных комплектаций разные.
Пожалуйста, посмотрите приведенную инструкцию по настройке CanBus и соединению проводов.